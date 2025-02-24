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Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken gelişme! Trabzonspor duyurdu: Slavko Vincic talebi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.02.2025 22:47
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Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçta Slavko Vincic’in görev almasını istediklerine ait bir paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu’nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz" denildi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken gelişme! Trabzonspor duyurdu: Slavko Vincic talebi

Bugün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem Slavko Vincic yönetti. Maçta gole yaklaşılsa da derbi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maç sonrası Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçta Slavko Vincic’in görev almasını istediklerine ait bir paylaşım yaptı.

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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz!

Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.

Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic’in görev almasını talep ediyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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MS
Galatasaray Galatasaray
0 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

İşte Slavko Vincic'in derbi raporu...İşte Slavko Vincic'in derbi raporu...
Derbinin hakemi Vincic için olay sözler: "Eyyamın kralını yaptı"Derbinin hakemi Vincic için olay sözler: "Eyyamın kralını yaptı"
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor fenerbahçe galatasaray
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