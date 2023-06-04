Galatasaray-Fenerbahçe maçında olay var! Maçın hakemi araya girdi...

Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Karşılaşmaya üstün oyunuyla başlayan Galatasaray'da Victor Nelsson'un pozisyonu gerginliğe sebep oldu.

SARI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin atakta olduğu bir pozisyonda topla buluşan Enner Valencia, Galatasaraylı stoper Nelsson'a faul yaptı. Bu faul sonrası Muslera kalesinden çıkarak Valencia'ya tepki gösterdi. Bir anda tüm futbolcular olay yerine gelirken maçın hakemi araya girerek ortamı sakinleştirdi.

5 DAKİKA SONRA SARI KART GÖRDÜ

Gerginlik devam ederken Victor Nelsson bu pozisyondan 5 dakika sonra Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Gergin bir şekilde başlayan derbide yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.



