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Galatasaray-Fenerbahçe maçında olay var! Maçın hakemi araya girdi...

04.06.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezonki son maçlarına Nef Stadyumu’nda çıktı. Maçın başında tansiyon bir hayli arttı. Enner Valencia ile Nelsson arasında yaşanan mücadele sonrası iki takımın futbolcuları da gergin anlar yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında olay var! Maçın hakemi araya girdi...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Karşılaşmaya üstün oyunuyla başlayan Galatasaray'da Victor Nelsson'un pozisyonu gerginliğe sebep oldu.

SARI KART GÖRDÜ

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Fenerbahçe'nin atakta olduğu bir pozisyonda topla buluşan Enner Valencia, Galatasaraylı stoper Nelsson'a faul yaptı. Bu faul sonrası Muslera kalesinden çıkarak Valencia'ya tepki gösterdi. Bir anda tüm futbolcular olay yerine gelirken maçın hakemi araya girerek ortamı sakinleştirdi.

5 DAKİKA SONRA SARI KART GÖRDÜ

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Gerginlik devam ederken Victor Nelsson bu pozisyondan 5 dakika sonra Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Gergin bir şekilde başlayan derbide yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.


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