Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi için flaş açıklama!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak. Dev derbi öncesinde her iki takım da bir önceki maçını kazanmış olarak moralli şekilde hazırlanıyor. Karşılaşmanın hakeminin ise kim olacağı büyük merak konusuydu. Ortaya atılan iddia ile ilk isim gündeme geldi...

Eski hakem Deniz Çoban, Süper Lig'in 32. haftasında pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde bir yazı kaleme aldı.

Deniz Çoban, dev karşılaşma öncesinde hakem tahminini açıklarken, ihtimalleri sıraladı.

İŞTE ÇOBAN'IN YAZISI...

"BİR RİSK OLARAK DURUYOR"

"Ferhat Gündoğdu, üzerini çizmediği hakemler arasından mantıklı bir atama yapacak olursa, o hakem Halil Umut Meler olmalı düşüncesindeyim. Meler, kalan hakemler arasında; bilgi, birikim, tecrübe açısından en sağlam duran isim. Meler’in bu sezon oynanan ilk maçı yönetmiş olması ve o maçta Galatasaray cephesinin tepkisini çekmesi ve yarın Avrupa’da maça çıkacak olması ise bu atamanın zayıf yönü olur. Diğer seçeneklere bakarak bu durum kabul edilebilir bir risk olarak duruyor."

"HALİL UMUT MELER'DEN BAŞKASI OLMAZ"

"Meler’in dışındaki diğer hakemler, bu maçın yükünü kaldırmaktan çok uzak, performans olarak vasat altı isimler olacağı için kabul görmeyecektir. Gündoğdu’nun; bugüne kadar akla, mantığa uymayan o kadar çok uygulama ve kararını gördük ki, atayacağı hakemi de tahmin etmek çok mümkün olmuyor. Çünkü olmayacaklar içinde, en olmazı bulmak konusunda çok mahir."

