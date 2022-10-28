Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri!

Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı için geri sayım sürüyor. Efeler Ligi’nin 6. haftasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak maç için heyecan dorukta. Peki, Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...

GALATASARAY FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı bugün (28 Ekim 2022 Cuma) saat 14.30'da başlayacak.

Karşılaşma Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray voleybol takımı, geçen hafta deplasmanda karşı karşıya geldiği Ziraat Bankkart ekibine 3-1 yenilirken, sarı lacivertli ekip ise Spor Toto ekibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Galatasaray voleybol takımı ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Sarı kırmızılılar 9 puanla ligde beşinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe voleybol takımı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 yenilgi elde etti.

Sarı Lacivertli ekip, ligde kazandığı 9 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

