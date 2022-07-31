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Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Fiorentina hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

31.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Süper Lig'de yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Okan Buruk'un hocalığını üstlendiği Galatasaray, bu akşam İtalyan takımı Fiorentina ile hazırlık maçına çıkacak. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden sarı kırmızılı ekipte transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılı taraftarlar bu akşam oynanacak Fiorentina hazırlık müsabakasının hangi kanalda, saat kaçta ve nerede oynanacağını merak ediyor.

Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Fiorentina hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray Fiorentina hazırlık maçının detayları sporseverler tarafından araştırılıyor. Yaz kampı boyunca toplam 6 hazırlık maçına çıkan sarı kırmızılı ekip bu maçlardan 2'şer galibiyet, yenilgi ve beraberlik aldı. Sezon açılışından önce son hazırlık maçının heyecanını yaşayan Galatasaraylı taraftarlar bu maçın hangi kanaldan yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında detayları bulabilirsiniz.

Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS Fiorentina hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu akşam Untersberg Arena'da oynanacak Galatasaray-Fiorentina TSİ 19.00'da başlayacak. D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

24 Temmuz Pazar:

Galatasaray 2-1 Kasımpaşa (Nef Stadyumu)

27 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 1-1 Salernitana (Untersberg Arena)

31 Temmuz Pazar:

Galatasaray-Fiorentina (Untersberg Arena)

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