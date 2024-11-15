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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, rekorları altüst etmeye devam ediyor! Yine attı, yine kırdı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.11.2024 08:05
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen gollerini sıralamaya devam ediyor. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri nedeniyle ülkesi Nijerya ile kampta olan Osimhen, dün akşam oynanan maçta yine göz doldurdu ve rekor kırdı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, rekorları altüst etmeye devam ediyor! Yine attı, yine kırdı...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya, Benin ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in 90 dakika forma giydiği mücadelede rekor kırıldı.

OSIMHEN BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

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Mücadele 1-1 beraberlikle sona ererken, Nijerya'nın tek golünü Osimhen kaydetti. Fenerbahçe forması giyen Osayi-Samuel de 82. dakikada oyuna dahil oldu.

ÜLKESİNİN REKORUNU KIRDI

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Victor Osimhen, Nijerya formasıyla attığı 23 golle Nijerya adına tüm zamanların en golcü ikinci oyuncusu oldu. Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Osimhen, 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya galatasaray Victor Osimhen Osimhen
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