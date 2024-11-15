Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, rekorları altüst etmeye devam ediyor! Yine attı, yine kırdı...

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya, Benin ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in 90 dakika forma giydiği mücadelede rekor kırıldı.

OSIMHEN BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Mücadele 1-1 beraberlikle sona ererken, Nijerya'nın tek golünü Osimhen kaydetti. Fenerbahçe forması giyen Osayi-Samuel de 82. dakikada oyuna dahil oldu.

ÜLKESİNİN REKORUNU KIRDI

Victor Osimhen, Nijerya formasıyla attığı 23 golle Nijerya adına tüm zamanların en golcü ikinci oyuncusu oldu. Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Osimhen, 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.