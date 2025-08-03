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Galatasaray, futbol akademisine 7 futbolcu transfer etti

Galatasaray, futbol akademisine 7 futbolcu transferini resmen duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray, futbol akademisine 7 futbolcu transfer etti
Berker İşleyen

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve futbol akademisi idari yetkilileri ile sporcuların aileleri de hazır bulundu. Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz" denildi.

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galatasaray
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