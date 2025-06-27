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Galatasaray Gabriel Sara için kararını verdi! İngilizler yıldız oyuncunun peşini bırakmıyor…

Galatasaray'ın şampiyonluğuna önemli katkısı bulunan Gabriel Sara, bu sezon ortaya koyduğu performansla İngiliz ekiplerinin radarına girdi. Aston Villa ve Leeds United'ın talip olduğu Sara için Galatasaray kararını verdi.

Galatasaray Gabriel Sara için kararını verdi! İngilizler yıldız oyuncunun peşini bırakmıyor…
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den transfer ettiği Gabriel Sara, şampiyonluğun mimarlarından biriydi. Performansıyla Avrupa’nın önde gelen takımlarını peşine takan yıldız oyuncu için sarı kırmızılılar kararını verdi. Teknik direktör Okan Buruk oyuncunun takımda kalmasını ve Torreira olan birlikteliğini bozmak istemiyor.

PREMİER LİG EKİPLERİ ISRARCI

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Premier ekiplerinden Aston Villa ve Leeds United Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara’nın peşini bırakmıyor. Londra ekibinin 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken, Galatasaray’ın oyuncuyu bu bedellere bırakmak istemediği gelen bilgiler arasında.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

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Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon euro bedelle transfer edilen yıldız orta saha 45 maçta 2 gol 9 asistlik performans göstererek taraftarın beğenisini toplamıştı.

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