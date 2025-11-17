Galatasaray Gardi'ye tam yetkiyi verdi! Transfer sihirbazı Ademola Lookman için planını belirledi... İşte imza tarihi

Galatasaray ara transferde transferde bombayı patlatmaya hazırlanırken Sarı-Kırmızılılar Ademola Lookman transferi için yeniden atağa kalktı.

Başkan Dursun Özbek’in süreci hızlandırdığı ve yıldız oyuncu için kulübün tüm imkanlarını seferber ettiği öğrenilirken bu kez transferi kesin olarak bitirmek niyetinde.

GARDI OPERASYONUN BAŞINA GEÇTİ

Sarı-Kırmızılılar'a daha önce birçok yıldız ismi getiren ve İtalya bağlantıları güçlü olan menajer Gardi, bu transfer sürecinde tam yetki aldı.

GARDI PLANINI BELİRLEDİ

Galatasaray, transfer dönemi resmen açılmadan adımları hızlandırarak büyük kulüplerin olası hamlelerini boşa çıkarmayı planlıyor. Yönetim, masada hızlı davranarak avantajı elinde tutmak istiyor. Bu sebeple 5 Ocak tarihinde başlayıp 10 Şubat tarihinde bitecek olan ara transfer dönemi öncesi bu transferi bitirip, resmi imzaları da tescil döneminin ilk günlerinde attırmak istiyor.

DEVLER LİGİ HEDEFİ İÇİN KİLİT İSİM

Galatasaray cephesinde Lookman, sadece lig için değil; Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurma hedefi için de kilit profil olarak görülüyor. Teknik heyet, yıldız oyuncunun kanatlarda yaratacağı çeşitlilik ve hızla takımın hücum gücünü yukarı taşıyacağına inanıyor.

OSIMHEN’DEN DEVREDE

Transfer süreci için bir detay da Lookman’ın yakın dostu Victor Osimhen’in devreye girmesi oldu. Nijeryalı golcünün vatandaşıyla sık sık konuştuğu ve Galatasaray hakkında olumlu referanslar sunduğu belirtiliyor.