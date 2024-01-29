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  4. Galatasaray Gaziantep FK karşısında 78 dakikada 5 kez direği buldu! Bu alanda rekor kırdılar

Galatasaray Gaziantep FK karşısında 78 dakikada 5 kez direği buldu! Bu alanda rekor kırdılar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 20:53 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray mücadelede 78 dakikada topu 5 kez direğe nişanlarken bu alanda bir rekora imza attı. İşte detaylar...

Süper Lig'de bu sezon topu en çok direkten dönen takımı olan Galatasaray'da Gaziantep FK karşısında da 5 kez çerçeveyi aşamadı.

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MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

MERTENS DİREĞE TAKILDI

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Maçın henüz 4. dakikasında Mertens sağ kanattan serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Mauro Icardi kafayı vurdu, top üst direkten dışarı gitti.

MAÇTAKİ 2. DİREK

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Dakika 41'i gösterirken bu kez Kerem Demirbay yayın hemen gerisinden serbest vuruşta kaleyi düşündü, top bir kez daha direkten döndü.

3 OLDU!

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58'nci dakikada Mertens sol çaprazdan uzak direğe ayak içiyle çok iyi vurdu, top önce üst direğe ardından yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

İNANILMAZ!

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Zaha ceza alanında gelişine vurdu, savunmaya çarpan top üst direkten döndü, Halil Dervişoğlu kafayla tamamlamak istedi, kaleci çıkardı, dönen topa Halil yine vurdu, top bir kez daha direkten dışarı çıktı. Bu maçtaki 5. direk!

GALATASARAY'DAN REKOR

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Ligin en fazla şutu direkten dönen takımı olan Galatasaray 19'a ulaştı ve rekoruna yenisini ekledi.

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