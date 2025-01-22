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Galatasaray genç yıldızı Berat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı ve İskenderunspor'a kiralık gönderdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.01.2025 12:42
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç futbolcu Berat Yılmaz’ın sözleşmesini uzatırken oyuncusunu 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'a kiralık olarak gönderdi. İşte detaylar...

Galatasaray genç yıldızı Berat Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı ve İskenderunspor'a kiralık gönderdi!

Galatasaray, 18 yaşındaki futbolcusu Berat Yılmaz’ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını ve 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor’a kiralık olarak gittiğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz’ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca futbolcumuzun 2024-2025 sezonunun sonuna kadar İskenderun Spor Sportif Faaliyetler A.Ş. kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

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