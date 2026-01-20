SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası: Bahise teşvik suçlaması

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, bahis ve şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, karar spor dünyasında reklam ve sponsorluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası: Bahise teşvik suçlaması
Berker İşleyen

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında, reklam vererek, bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası istemiyle dava açılmıştı.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek, bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NE YAŞANMIŞTI?

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan a 10 ay hapis cezası: Bahise teşvik suçlaması 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yazgan "şüpheli", Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vekilinin 16 Eylül 2024'te savcılığa yaptığı müracaat üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 14 Eylül 2024'te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında bulunan reklamların yer aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden gönderilen yazıya göre, yurt dışı kaynaklı söz konusu web sitesinin çevrimiçi-online bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği kaydedildi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'nin Aston Villa maçını yönetecek hakem açıklandı!F.Bahçe'nin Aston Villa maçını yönetecek hakem açıklandı!
Torreira iddialara son noktayı koydu! Ayrılık yanıtıTorreira iddialara son noktayı koydu! Ayrılık yanıtı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.