Galatasaray George Gardi'ye yetkiyi verdi! 2 yıldız isim bitiyor... İlkay Gündoğan ve Zeki Çelik için görüşmeler yapılıyor

Süper Lig’in başlamasına az bir süre kala Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar listesine iki milli yıldızı ekledi. Manchester City’den İlkay Gündoğan ve Roma’dan Zeki Çelik için nabız yoklandı.

Burak Kavuncu
Galatasaray’da orta saha ve sağ bek bölgesi için transfer çalışmaları sürüyor. Frankoswki’nin takımdan resmen ayrılmasıyla o bölgeye transfer isteyen Okan Buruk, yönetime Zeki Çelik ismini verdi. Sarı kırmızılı ekip de Zeki için George Gardi aracılığıyla resmen harekete geçti.

10 MİLYON EURO!

İtalyan ekibi Roma milli futbolcu Zeki Çelik için 10 milyon euro talep ederken, Galatasaray’ın yıldız oyuncuyu 6-7 milyon eurolara bitirmek istediği gelen bilgiler arasında. Milli futbolcunun da İstanbul’a geri dönmek istediği ve Galatasaray’da futbol oynamak istediği bildirildi.

İLKAY GÜNDOĞAN HAMLESİ

Galatasaray’ın transfer döneminin başından beri peşinden koştuğu İlkay Gündoğan için menajer George Gardi aracılığıyla Manchester City ile iletişime geçtiği öğrenilirken, milli futbolcunun Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi oynamak ve lig de şampiyonluk yaşamak istediği öğrenildi.

MANCHESTER CITY HAZIR AMA…

İngiliz kulübü Manchester City’nin yollarını ayırmaya hazır olduğu İlkay Gündoğan için büyük bir bonservis istemediği fakat yıldız oyuncunun yıllık maaşının 8-10 milyon euro arasında olduğu belirtildi. George Gardi’nin oyuncunun menajeriyle bir araya geleceği ve rakamı düşürmek için çalışmalarda bulunacağı öğrenildi.

