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Galatasaray yıldız golcünün peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.12.2018 10:10 | Son Güncelleme

Galatasaray için Graziano Pelle iddiası... İngiliz basınında çıkan haberlere göre; kariyerini Çin ekibi Shandong Luneng'de sürdüren 33 yaşındaki Graziano Pelle için West Ham United ve Galatasaray devreye girdi. İki kulüp, oyuncuyu Avrupa’ya dönme konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray yıldız golcünün peşinde

Transferde önceliği forvete veren Galatasaray, ocak ayında 1 değil 2 golcü alacağı için birçok alternatif üzerinde duruyor. Çin pazarından Alan’la ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, aynı ülkeden bir başka yıldız için de devreye girdi. Shandong Luneng’in 33 yaşındaki İtalyan forveti Graziano Pelle için temasa geçildi. Ancak Cim-Bom, bu transfer hamlesinde yalnız değil. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; West Ham da tecrübeli isimle yakından ilgileniyor.

Graziano Pelle

1 SENE DAHA OPSİYONU VAR
Pelle’nin mukavelesi 30 Aralık’ta sona erecek. Ancak sözleşmesindeki özel madde gereğince eğer kulübü isterse 1 sene daha opsiyon kullanabilir. Yine de son söz Pelle’de olacak. Eğer futbolcu, yönetimle konuşarak Çin’de kalmak istemediğini söylerse gidişine izin verilecek. Bu sezon Çin’de 26 lig maçına çıkan Pelle, 16 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Takımının hücum yükünü adeta tek başına çekti. Rakipler için her anlamda büyük tehditti.

20 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
1.93 boyundaki futbolcu, hava toplarında da son derece etkili. Kariyerinde 20 kez İtalya Milli Takımı formasını terleten Pelle, bu mücadelelerde ülkesi adına 9 gol kaydetti. Pelle’nin futbolculuğunun olgunluk döneminde Avrupa’ya dönüşe sıcak bakması bekleniyor. Eğer kulubünü ikna ederse bonservis bedeli ödenmeyecek. Bu durumda West Ham ve Galatasaray’dan hangisi daha yüksek bir yıllık ücret önerirse, onu renklerine bağlamayı başaracak. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray graziano pelle west ham united Shandong Luneng

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