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Galatasaray grupta kaçıncı sırada? Galatasaray'ın UEFA'daki puan durumu!

25.11.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray, gruptaki 5'inci maçında Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı takımın puan durumu ve sırası da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki Galatasaray grupta kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın UEFA'daki puan durumu...

Galatasaray grupta kaçıncı sırada? Galatasaray'ın UEFA'daki puan durumu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki bugün 5'inci maçında Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Marsilya'yı sahasında konuk eden sarı kırmızılı takım, grupta lider konumunda bulunuyor. Peki Galatasaray grupta kaçıncı sırada? İşte detaylar…

GALATASARAY GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi E Grubu puan durumu taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi E grubunda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta yarışan temsilcimiz Galatasaray grupta ilk maçını Lazio ile iç sahada oynamıştı. Galatasaray, gruba galibiyet ile başladı ve ikinci maçında deplasmanda Marsilya'ya konuk oldu. Marsilya maçından golsüz olarak ve beraberlikle ayrılan Sarı Kırmızılı takım puanını maç sonrası 4'e yükseltti.

Yine grupta 3'üncü hafta maçında Lokomotiv Moskova deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile deplasmandan üç puanla ayrılmış olan Galatasaray, puanını 7'ye yükseltti. Galatasaray 4'üncü hafta maçında ise iç sahada Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

1- Galatasaray 8
2- Lazio 5
3- Marsilya 4
4- Lokomotiv Moskova 2

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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