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Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Şampiyonlar Ligi'nde 3 ihtimal var...

09.11.2023 09:32 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Bayern Münih'e karşı 2-1 mağlup olduğu, Kopenhag'ın ise Manchester United'ı 4-3 yendiği maçların ardından gruptan çıkma ihtimalleri netleşti. Galatasaray'ın gruptan nasıl 2. olarak çıkabileceği belli oldu. İşte detaylar...

Bayern Münih karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, Kopenhag'ın Manchester United'ı 4-3 devirmesiyle birlikte 3. sıraya geriledi. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maça girilirken gruptan çıkma hesapları da başladı...

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

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-Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

-Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.

-Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.

KALAN MAÇLAR

29 Kasım Çarşamba

20.45 Galatasaray - Manchester United
23.00 Bayern Münih - Kopenhag

12 Aralık Salı

23.00 Kopenhag - Galatasaray
23.00 Manchester United - Bayern Münih

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