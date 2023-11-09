Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Şampiyonlar Ligi'nde 3 ihtimal var...

Bayern Münih karşısında iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, Kopenhag'ın Manchester United'ı 4-3 devirmesiyle birlikte 3. sıraya geriledi. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maça girilirken gruptan çıkma hesapları da başladı...

GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

-Galatasaray A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

-Kopenhag bir sonraki maçında Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek.

-Galatasaray, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.

KALAN MAÇLAR

29 Kasım Çarşamba

20.45 Galatasaray - Manchester United

23.00 Bayern Münih - Kopenhag

12 Aralık Salı

23.00 Kopenhag - Galatasaray

23.00 Manchester United - Bayern Münih





