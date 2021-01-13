Galatasaray haberi: Diagne’den tuhaf paylaşım!

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Instagram üzerinden yaptığı tuhaf paylaşımla dikkat çekti. Diagne'nin paylaşımı Fatih Terim'in takımdan ayrılmasının onda yaratacağı üzüntüye ilişkindi. Diagne, paylaşımını kısa süre içerisinde Instagram hesabından kaldırsa da rüyasını anlattığı ifadeler sosyal medyada geniş yer buldu.

Diagne'nin paylaşımında tam olarak kullanılan ifadeler, "Bu gece hayal ettim, ben Diagne dedikten sonra bay Terim ile ağladıktan sonra eve 3 kupa getirdim. Her şey için teşekkür ederim ama şimdi yorgunum seni eğitmeye devam etmek istemiyorum, güzel ailemle ağlamaya başladıktan sonra evde kalmak istiyorum" şeklindeydi. Bu ise Fatih Terim'in kendisine, "Artık teknik direktörlük yapmak istemiyorum, yoruldum, ailemle vakit geçirmek istiyorum" dediği kendisinin ise "Bizi bırakma hocam (Ağlayarak)" şeklinde cevap verdiği biçimde yorumlandı.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılar sonucunda elediği maçın ardından Fatih Terim, "Bugün açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere değil gruplara değil Galatasaray’a sözüm var. Galatasaray'a emeğim var. O sözüm de Galatasaray'a. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Onun için sözüm sözdür. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağolsun, canınız sağolsun demek en doğrusu" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.