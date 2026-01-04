SPOR

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşını 35 Milyon Euro’ya transfer ediyor!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna yıldız bir orta saha oyuncusu almak isteyen Galatasaray'da gözler İtalya'ya döndü. Sarı-kırmızılı ekip İtalyan devi Inter de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Davide Frattesi'yi gözüne kestirdi. Cimbom, Frattesi'ye 35 milyon euroluk bir teklif yaparak oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor.

Burak Kavuncu
Davide Frattesi

Davide Frattesi

İTA İtalya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Galatasaray'da gözler transfer operasyonuna çevrildi. Sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Davide Frattesi için tüm şartları zorlarken, transferde büyük bir aşama kaydetti.

İTALYAN BASINI DUYURDU! GALATASARAY'DAN 35 MİLYON EUROLUK HAMLE...

SKY Italia muhabirlerinden Matteo Moretto'nun habeirne göre; Galatasaray, Inter forması giyen orta saha oyuncusu Davide Frattesi için ciddi şekilde devrede ve bu transfer için 30 milyon euro'nun üzerinde bir yatırım yapmaya hazır.

Planlanan formül, satın alma zorunluluğu içeren kiralama. Inter, bu zorunluluğun herhangi bir şarta bağlı olmadan kesin olmasını istiyor.

Oyuncu cephesinde ise görüşmelere açık olma ve bu fırsatı değerlendirme yönünde bir tutum var.

HAKAN ÇALHANOĞLU FAKTÖRÜ...

Sarı-kırmızılı ekip daha önce bir çok kez kadrosuna katmak için uğraş verdiği Milli takımımızın ve Inter'in başarılı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu iletişime geçip Frattesi transferinde rol oynamasını istedi. Çalhanoğlu'nun da İtalyan isimle görüşüp İstanbul ve Galatasaray hakkında olumlu referanslar verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Frattesi için daha önce Fenerbahçe'de oyuncuyla ilgilenmiş fakat oyuncunun yüksek bonservis beklentisi sebebiyle sarı-lacivertliler onun yerine Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile anlaşmıştı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
