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Galatasaray Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.06.2024 21:15
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Galatasaray, Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisiyle birlikte transfer edildiğini açıkladı. Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İşte oyuncunun alacağı ücret...

Galatasaray Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.

Futbolcuya; 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

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Chelsea galatasaray
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