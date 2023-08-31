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Galatasaray hakkında söyledikleri ortalığı karıştırdı! Uğur Karakullukçu gündeme oturdu

31.08.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, yaptığı canlı yayında kullandığı ifadelerle sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaray altyapısında ayrıcalık yapıldığını iddia eden Uğur Karakullukçu, Hamza Akman'ın babası Ayhan Akman olması nedeniyle oynatıldığını ima etti. Bu sözlerin ardından Ayhan Akman canlı yayında kendisine telefon açtı.

Hamza Akman

Hamza Akman

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Uğur Karakullukçu'nun sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. Ayhan Akman'ın kendisini aramasıyla birlikte iyiden iyiye gündem olan sözleri tartışma yarattı.

"ALTYAPIDA AYRICALIK VAR"

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Galatasaray'ın altyapısında ayrıcalık olduğunu iddia eden Uğur Karakullukçu, birkaç sene boyunca altyapıdan bir şey beklenmemesi gerektiğini söyledi. Altyapıda oynayan oyuncuların da böyle düşündüğünü iddia eden Uğur Karakullukçu'nun Hamza Akman için söyledikleri ise olayın fitilini ateşledi.

"FORVETSİZ ÇIKTI GALATASARAY"

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Uğur Karakullukçu, "Hamza Akman oynasın diye forvetsiz çıktı Galatasaray ve Başakşehir'e yenildi. Galatasaray altyapısında ayrıcalık olmamalı" dedi. Bu sözlerin ardından Hamza Akman'ın babası Ayhan Akman, canlı yayında Uğur Karakullukçu'yu aradı. Bir süre telefonda konuşan Ayhan Akman, Uğur Karakullukçu'ya telefonu kapattıktan sonra kendisini araması gerektiğini söyledi. Bu olay sosyal medyada büyük eleştiri topladı.

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