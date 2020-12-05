Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Hatayspor muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Galatasaray maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...
Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 5 Aralık Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Galatasaray taraftarları ve Hatayspor taraftarları için nefesler tutuldu.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.
5 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Galatasaray taraftarları tarafından Galatasaray maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Galatasaray - Hatayspor maçı saat 19.00’da oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.
5 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da oynanacak olan maç için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Galatasaray maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Galatasaray - Hatayspor maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Maçın hakemi Erkan Özdamar olacak. Galatasaray ve Hatayspor arasındaki kıyasıya mücadelede Erkan Özdamar'ın yardımcılığını ise Kemal Yılmaz ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor. Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.
Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Galatasaray muhtemel 11’inde Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Oğulcan, Feghouli, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Diagne bulunuyor. Hatayspor'un muhtemel 11’inde ise Munir, Burak, Yusuf, Billong, P. Santos, A. Traore, Sackey, Aabid, Akintola, Selim ve Diouf yer alıyor.
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen 4 futbolcu, maçın kadrosunda yer alabilecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcular Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk'un Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.
Beş futbolcunun da testleri negatife dönerken, izolasyon süreçlerini tamamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek. Karantina süresi sona ermeyen Elabdellaoui ise kadroda bulunamayacak. Ayak bileği burkulduğu için dünkü idmana katılmayan Taylan Antalyalı ile özel program dahilinde çalışan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin durumları ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.
Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Atakaş Hatayspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek sarı-kırmızılı ekibin 13. haftada Fatih Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.
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