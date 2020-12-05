Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Hatayspor muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u ağırlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda bu kritik maçı kazanıp 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Galatasaray maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından maçın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 5 Aralık Cumartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Galatasaray taraftarları ve Hatayspor taraftarları için nefesler tutuldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı. Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.