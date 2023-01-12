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Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçında muhtemel 11'ler!

12.01.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Hatayspor ile Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak konusu oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçında muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte detaylar...

Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Hatayspor maçında muhtemel 11'ler!

Galatasaray ile Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Galatasaray Hatayspor maçı canlı izle ekranı şimdiden araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Hatayspor maçı yarın (13 Ocak 2023 Cuma) saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Nef Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY VE HATAYSPOR ARASINDA 5. RANDEVU

Galatasaray 12 üstünlük, 3 eşitlik ve 2 yenilgi sonucunda aldığı 39 puanla Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunuyor.

Hatayspor ise 4 galibiyet, 5 eşitlik ve 8 yenilgi ile topladığı 17 puanla averajla 16. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Hatayspor çıkacakları maçla birlikte Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

Galatasaray, bahsi geçen maçlarda, 2 kez sahadan üstünlükle ayrılırken, Hatayspor da 2 kez rakibini yenmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray'ın 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi.

Öte yandan geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Galatasaray 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazanmayı başardı.

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