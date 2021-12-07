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Galatasaray Hepsiburada Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Maçı

07.12.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sporuna damga vuran Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşılaşıyor. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen hazırlık maçı Nef Stadyumu'nda oynanıyor.

Galatasaray Hepsiburada Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Maçı

Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geliyor.

İLK YARI OYNANIYOR

GALATASARAY 0 - 6 FENERBAHÇE

Gol: 10' Fatma (P), 13' Berdan, 31, 34 ve 39 Shameeka, Kennya

Kırmızı kart: 5' Daniels (Galatasaray)

ÖZEL MAÇ

İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Nef Stadı'nda özel maçta karşılaştı.

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi. Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

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