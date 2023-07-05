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GALATASARAY HULL CITY MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom Acun Ilıcalı'nın takımı ile karşılaşıyor

05.07.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Hull City maçı canlı olarak ekrana gelecek. Galatasaray Hull City maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana geleceği merak konusu oldu. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz futbol takımıyla kozlarını paylaşacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak bu hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Galatasaray Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY HULL CITY MAÇI CANLI İZLE: Galatasaray Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cimbom Acun Ilıcalı'nın takımı ile karşılaşıyor

Galatasaray Hull City maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in son şampiyonu olan sarı-kırmızılılar yeni sezonun ilk karşılaşmasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibiyle karşı karşıya gelecek. Birçok kişi Galatasaray Hull City maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. İşte Galatasaray Hull City maçının canlı yayın saati ve kanalı...

GALATASARAY HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Hull City maçı bugün (5 Temmuz 2023 Çarşamba) saat 19.45'te ekrana gelecek.

GALATASARAY HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Hull City maçı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de canlı olarak yayınlanacak.

ACUN ILICALI'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Hull City ile oynayacağı dostluk maçı öncesi Acun Ilıcalı dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tam 73 yıl önce oynanan Galatasaray - Hull City maçına ait bir görselle birlikte, "73 yıl sonra büyük rövanş" sözlerini kullandı.

GALATASARAY HULL CITY MAÇI CANLI İZLE

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