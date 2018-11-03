SPOR

G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hulusi Belgü, Galatasaray derbisi için "Bugünkü maç Atatürk'ün takımı ile teröristlerin arkasına saklanan takım arasındaydı" dedi. Galatasaray Kulubü bu sözler sonrası Hulusi Belgü hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü'nün derbi sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti.

Hulusi Belgü, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakikaten takım tutmak, bir karakter göstergesi. Atatürk'ün takımını, Fenerbahçe'yi tuttuğum için gurur duyuyorum. Bugünkü maç her şeyi mubah gören hacıların, hocaların, teröristlerin arkasına saklanan, devlet yardımı ile bir şeyler yapmaya çalışan ve beceremeyen bir takımla idi" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY, HULUSİ BELGÜ'YÜ MAHKEMEYE VERİYOR
Galatasaray'ın resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir dijital medya unsurunda Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray camiasına, onulmaz hakaretlerde bulunan Hulusi Belgü nam zatla ilgili gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.

Karakterini tuttuğu takımla ifade eden kişinin, bir büyük camiayı hedef alan hakaretamiz sözleri, hukuki karşılığını bulacaktır. Rakibe saygıyı gözetmeyen, sporun ruhu ve sportmenlikten de uzak içeriğiyle, affedilemez sözlerin sahibinin, hiçbir camiada kabul görmeyecek saldırısı, “ezeli rakip , ebedi dost” kavramına zarar veremez.

Kuruluşundan bu yana, kurucuları, bünyesinden doğduğu lisenin öğrencileri ve sporcularıyla, Türk Bayrağı’nın onuru için mücadele etmiş camiamız, ülkenin birlik ve bütünlüğüne halel getirecek her eylemin karşısında olmuştur.

Kulübümüz ve camiamız, toplum huzuruna zarar verici eylem ve söylemlerin sahipleriyle, üstelik hedefleştirilerek adının anılmasına izin vermez.

Toplumu, asırlık camiaları birbirine düşürücü, ayrıştırıcı, düşman edici ve sporun ruhunu anlamamış kişi ve söylemlerle hukuksal mücadelemiz sonuna dek sürecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
hulusi belgü Galatasaray Fenerbahçe

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