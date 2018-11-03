G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım

Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü'nün derbi sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım üzerine harekete geçti.

Hulusi Belgü, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hakikaten takım tutmak, bir karakter göstergesi. Atatürk'ün takımını, Fenerbahçe'yi tuttuğum için gurur duyuyorum. Bugünkü maç her şeyi mubah gören hacıların, hocaların, teröristlerin arkasına saklanan, devlet yardımı ile bir şeyler yapmaya çalışan ve beceremeyen bir takımla idi" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY, HULUSİ BELGÜ'YÜ MAHKEMEYE VERİYOR

Galatasaray'ın resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir dijital medya unsurunda Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray camiasına, onulmaz hakaretlerde bulunan Hulusi Belgü nam zatla ilgili gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.

Karakterini tuttuğu takımla ifade eden kişinin, bir büyük camiayı hedef alan hakaretamiz sözleri, hukuki karşılığını bulacaktır. Rakibe saygıyı gözetmeyen, sporun ruhu ve sportmenlikten de uzak içeriğiyle, affedilemez sözlerin sahibinin, hiçbir camiada kabul görmeyecek saldırısı, “ezeli rakip , ebedi dost” kavramına zarar veremez.