SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı! Penaltı kararı verdi, VAR monitörünü karıştırdı ve sonrasında iptal etti!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı! Penaltı kararı verdi, VAR monitörünü karıştırdı ve sonrasında iptal etti!

30.11.2023 08:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Bayern Münih, Kopenhag ile golsüz berabere kaldı ve sarı-kırmızılıların tüm planlarını altüst etti.

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı! Penaltı kararı verdi, VAR monitörünü karıştırdı ve sonrasında iptal etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Bayern Münih ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

90+3'TE PENALTIYI VAR'A GİDİP İPTAL ETTİ

GAI5QumWoAAG3cg

90+3. dakikada Bayern Münih, ceza sahası içinde Ankersen’in eline top çarpmasıyla penaltı kazandı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Stephanie Frappart, penaltıyı iptal etti ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Alman ekibi 13 puanla liderliğini sürdürürken, Kopenhag 5 puanla averajla 2., Galatasaray aynı puanla 3., Manchester United ise 4 puanla son sırada yer aldı.

VAR MONİTÖRÜNÜ KARIŞTIRDI

VAR tarafından çağırılan Stephanie Frappart, monitörün yerini karıştırdı. Oyuncuların uyarısıyla sahanın diğer tarafına doğru koşan Stephanie Frappart, verdiği penaltı kararını iptal ederek adeta Galatasaray'ı yaktı.

GRUPTA SON DURUM

  1. Bayern Münih 13
  2. Kopenhag 5
  3. Galatasaray 5
  4. Manchester United 4
    Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!
Galatasaray'ın grubunda sürpriz skor!Galatasaray'ın grubunda sürpriz skor!
Okan Buruk'tan sert tepki!Okan Buruk'tan sert tepki!
Anahtar Kelimeler:
penaltı bayern munich galatasaray UEFA ligi maçın
En Çok Okunan Haberler
Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

Ateşkes 1 gün daha uzatıldı! İsrail ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Emekli zammında herkesin beklediği veri!

Emekli zammında herkesin beklediği veri!

Galatasaray, gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray, gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray'ın grubunda sürpriz skor!

Galatasaray'ın grubunda sürpriz skor!

Icardi'nin attığı gol 18 kamerayla incelenip edilip iptal edildi...

Icardi'nin attığı gol 18 kamerayla incelenip edilip iptal edildi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Kocası cinsiyet değiştirdi! "Eşinin aynısı olmuş"

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

Fenomene saldırı! Kafasına yumruk attı

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.