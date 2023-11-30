Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı! Penaltı kararı verdi, VAR monitörünü karıştırdı ve sonrasında iptal etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Bayern Münih ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynanan maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

90+3'TE PENALTIYI VAR'A GİDİP İPTAL ETTİ

90+3. dakikada Bayern Münih, ceza sahası içinde Ankersen’in eline top çarpmasıyla penaltı kazandı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Stephanie Frappart, penaltıyı iptal etti ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Alman ekibi 13 puanla liderliğini sürdürürken, Kopenhag 5 puanla averajla 2., Galatasaray aynı puanla 3., Manchester United ise 4 puanla son sırada yer aldı.

VAR MONİTÖRÜNÜ KARIŞTIRDI

VAR tarafından çağırılan Stephanie Frappart, monitörün yerini karıştırdı. Oyuncuların uyarısıyla sahanın diğer tarafına doğru koşan Stephanie Frappart, verdiği penaltı kararını iptal ederek adeta Galatasaray'ı yaktı.

GRUPTA SON DURUM

Bayern Münih 13 Kopenhag 5 Galatasaray 5 Manchester United 4





