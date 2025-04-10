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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 09:57
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Galatasaray'ın Avrupa kulüplerine geçici transferle gönderdiği Victor Nelsson, Nicolo Zaniolo ve Derrick Köhn, beklentilerin uzağında kaldı. Üç oyuncunun da satın alma opsiyonu kullanılmayabilir.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike!

G.SARAY'I BEKLEYEN TEHLİKE

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Galatasaray'da tüm gözler, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna çevrilmiş durumda... Sezon sonunda iki kupaya da uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, diğer yandan gelecek sezon için kadro hesaplamaları yapıyor. Buna karşın Cimbom'u bekleyen bir tehlike olduğu ortaya çıktı.

KİRALIK GİDENLER ETKİSİZ KALDI

Galatasaray'ın Avrupa takımlarına kiralık olarak gönderdiği yıldızları, düzenli oynama fırsatı bulamıyor. Roma'da sadece bir kez ilk 11'e giren Victor Nelsson'un 10 milyon euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu mevcut. Ancak İtalyan devinin 5 maçta 196 dakika forma giyen Danimarkalı savunmacıyı geri göndermesi bekleniyor.

NICOLO ZANIOLO BELİRSİZ

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Devre arasında Atalanta'dan Fiorentina'ya geçen Nicolo Zaniolo'nun 15.5 milyon euro opsiyonu sezon sonuna kadar alacağı sürelere bağlı ve belirsizliğini koruyor. İtalyan hücum oyuncusunun Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi var.

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Anahtar Kelimeler:
spor transfer futbol galatasaray
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