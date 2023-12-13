Galatasaray'ı Devler Ligi dışına iten Kopenhag'ın hocası Jacob Neestrup'tan maç sonu olay sözler!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında karşılaştığı Kopenhag, temsilcimizi 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başarırken, Sarı-Kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kalmıştı.

Karşılaşmanın ardından Danimarka ekibinin teknik direktörü Jacob Neestrup, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

"GRUPTAN ÇIKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Performanslarını değerlendiren Jacob Neestrup, "Çok heyecanlı bir gruptu. Sahamızda son maçı kazanmak istedik ve öyle de oldu. A Grubu'nda Galatasaray'a karşı İstanbul'da ilk 15 dakika, Manchester United'a karşı sahamızda 20 dakika en kötü futbolumuzu oynadık. Diğer maçlarda iyi oynadık. Bayern Münih ile gruptan çıktığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"TÜRK TAKIMLARI BİZİ KÜÇÜK GÖRDÜ"

Neestrup kendilerini güçlü bir takım olarak gördüklerini söyleyerek, ''Maalesef, Türk takımları bizi küçük gördüler. Biz büyük kulübüz, bunu da gösterdik. Galatasaray ve herkese saygılıyım. Ancak bundan sonra Türk takımları bizim gibi takımları nasıl yenebileceklerini düşünmeli!" yorumunu yaptı.

Jacob Neestrup sözlerini "Galatasaray ve Manchester United'ı geçerek 2024 yılında Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek oyuncularımla gurur duyuyorum." şeklinde noktaladı.





