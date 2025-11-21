Galatasaray'ı Osimhen transferinde illallah ettire De Laurentiis yargılanacak!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, futbolcu transferleri üzerinden 2019–2021 yılları arasında kulüp hesaplarında mali usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına karar verildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Roma’daki ön duruşma hakimliği, Napoli Başkanı De Laurentiis ve kulüpteki “sağ kolu” olarak bilinen Andrea Chiavelli hakkında yapılan yargılama talebini kabul etti. İkilinin, kulübün 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançosunda usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor.

De Laurentiis’in avukatları Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri ve Lorenzo Contrada, mahkemenin yargılamaya sevk kararının kendilerini şaşırttığını açıkladı.

İLK DURUŞMA 2 ARALIK 2026'DA

İtalyan ANSA ajansının geçtiği bilgilere göre De Laurentiis ve Chiavelli, 2 Aralık 2026’da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

OSIMHEN VE MANOLAS TRANSFERLERİ MERCEKTE

Mali usulsüzlük iddialarının merkezinde iki önemli transfer bulunuyor:

• Napoli’nin 2019’da Roma’dan kadrosuna kattığı Kostas Manolas

• 2020’de Lille’den rekor bedelle transfer edilen Victor Osimhen

Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, bu transferlerin mali tablolara işlenişi sırasında “hayali sermaye kazancı” yaratılmış olabileceğini değerlendiriyor.