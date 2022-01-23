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Galatasaray'ı pişman etti! Emre Akbaba şova devam ediyor

23.01.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Emre Akbaba, son 3 maç 6 gol kaydetmiş oldu.

Galatasaray'ı pişman etti! Emre Akbaba şova devam ediyor
Emre Akbaba

Emre Akbaba

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında GZT Giresunspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alanyaspor, 3-1'lik skorla kazandı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Davidson, 6. dakikada ve 90+7. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Giresunspor'un tek golü ise 41. dakikada Umut Nayir'den geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 38'e yükseltti. GZT Giresunspor ise oynadığı son 3 maçta ikinci mağlubiyetini adlı ve 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Aytemiz Alanyaspor, kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. GZT Giresunspor ise İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek.

EMRE AKBABA ŞOVA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralık giden Emre Akbaba, geldiğinden beri kariyerinde ilk kez hat trick yaptı. Süper Lig'de son 3 maçta 6 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Emre Akbaba
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