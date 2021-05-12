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Galatasaray'ı şikeyle suçlayan Beşiktaş Genel Sekreteri'nin paylaşımı ortalığı karıştırdı

12.05.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'ın Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi yaptığı paylaşım, Galatasaray taraftarını kızdırdı. Urgancılar, "1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!" paylaşımına rakip taraftarlardan çok sert tepkiler geldi. Beşiktaşlı taraftarlar da 'Bahane üretmeyin' yorumu yaptı.

Galatasaray'ı şikeyle suçlayan Beşiktaş Genel Sekreteri'nin paylaşımı ortalığı karıştırdı

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesi Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar yaptığı paylaşımda "Tarih tekerrür etmeyecek" dedi. Galatasaray'ın 8-0'lık galibiyetiyle ilgili yaptığı imanın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın yoğun eleştirisini aldı.

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TRAVMAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Urgancılar, paylaştığı gazete küpülerine, "1986-87 ve 1992-93 sezonlarında şampiyonluk yolundaki rakip yine aynı rakipti. 86-87 sezonu Malatyaspor ile 92-93 sezonu ise 8-0 ile travmaya dönüşmüştü. Şimdi rakibin son maçı Malatyaspor ile ve averaja da ihtiyaçları var...!" notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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