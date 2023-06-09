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Galatasaray'ı transferde yıkan hamle Roma'dan geldi! Uğurcan Çakır için 12 milyon euro vermeye hazırlar...

09.06.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Önümüzdeki sezon kalesini Türk bir oyuncuya emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan ayrılmaya sıcak bakan Uğurcan Çakır ile büyük aşama kaydetmişti. Galatasaray'ı yıkan hamle İtalya'dan geldi.

Galatasaray'ı transferde yıkan hamle Roma'dan geldi! Uğurcan Çakır için 12 milyon euro vermeye hazırlar...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır, Galatasaray ile görüşme halindeydi. Sarı-kırmızılıları bu transferde yıkan hamle İtalyan devi Roma'dan geldi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

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Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Taylan Antalyalı + Mostafa Mohamed + 4 M€ teklif etti. Trabzonspor ile ufak pürüzlerin kaldığı ve anlaşma aşamasına gelindiği ifade edilmişti.

ROMA DEVREYE GİRDİ!

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İtalyan devi Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesini istedi. Trabzonspor'a 12 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edilen Roma'nın bu transferde Galatasaray'ın önüne geçtiği öğrenildi.


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