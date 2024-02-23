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Galatasaray'ı UEFA Konferans Ligi'nden eleyen Sparta Prag'a kura şoku! Sarı-Kırmızılı taraftalar rakibi görünce 'İyi ki elenmişiz' dedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Sparta Prag'a rövanş mücadelesinde 4-1 yenilerek turnuvaya veda eden temsilcimiz Galatasaray'da elenmenin üzüntüsü yaşanırken, kura çekimi gerçekleşti. Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag Liverpool ile eşleşti. İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

MİLLİLER RAKİP OLDU

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Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.

SPARTA PRAG'A KURA ŞOKU

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Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşti. Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak. Kura sonrası Galatasaraylı bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 'Allah korumuş, iyi ki elenmişiz' ifadelerini kullandı.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

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Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)

Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

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