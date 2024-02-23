Galatasaray'ı UEFA Konferans Ligi'nden eleyen Sparta Prag'a kura şoku! Sarı-Kırmızılı taraftalar rakibi görünce 'İyi ki elenmişiz' dedi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda eşleşmeler, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.

MİLLİLER RAKİP OLDU

Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.

SPARTA PRAG'A KURA ŞOKU

Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool ile eşleşti. Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak. Kura sonrası Galatasaraylı bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda 'Allah korumuş, iyi ki elenmişiz' ifadelerini kullandı.

EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)

Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)





