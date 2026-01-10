SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'den Okan Buruk'a göndermeler geldi!

Süper Kupa'da Fenerbahçe Galatasaray'ı Mattéo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 geçti ve zafere koştu. Sarı-lacivertli ekip aldığı bu kupayla ezeli rakibine büyük bir darbe indirirken, maç sonu sosyal medyadan yapılan paylaşım kısa sürede gündeme oturdu.

Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'den Okan Buruk'a göndermeler geldi!
Burak Kavuncu

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin. Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 ile geçerek kupanın sahibi olurken, maç sonu yapılan sosyal medya paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

OKAN BURUK'A GÖNDERME!

Fenerbahçe sosyal medyadan yaptığı ilk paylaşımda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un bir basın toplantısında söylediği sözleri kullanarak bir gönderi attı. Sarı lacivertliler ilk paylaşımında taraftarların hazır olmasını istedi.

PAYLAŞIMLAR DURMADI! YİNE OKAN BURUK...

Sarı-lacivertli ekip bir diğer paylaşımında teknik direktör Okan Buruk'un tasvir edildiği bir animasyonda mağlubiyet sonrası Buruk'un kaçtığı ve ağladığı bir video paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmediOlimpiyat'ta buz kesen anlar! Galatasaray'dan tarihi protesto: Maç bitti, Aslan sahaya dönmedi
Okan Buruk maç biter bitmez sahaya girerek Tedesco'nun yanına koştu!Okan Buruk maç biter bitmez sahaya girerek Tedesco'nun yanına koştu!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Okan Buruk fenerbahçe galatasaray Süper Kupa'da final
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.