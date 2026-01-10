Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'den Okan Buruk'a göndermeler geldi!

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin. Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 ile geçerek kupanın sahibi olurken, maç sonu yapılan sosyal medya paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

Fenerbahçe sosyal medyadan yaptığı ilk paylaşımda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un bir basın toplantısında söylediği sözleri kullanarak bir gönderi attı. Sarı lacivertliler ilk paylaşımında taraftarların hazır olmasını istedi.

PAYLAŞIMLAR DURMADI! YİNE OKAN BURUK...

Sarı-lacivertli ekip bir diğer paylaşımında teknik direktör Okan Buruk'un tasvir edildiği bir animasyonda mağlubiyet sonrası Buruk'un kaçtığı ve ağladığı bir video paylaştı.