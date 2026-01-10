Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe'den Okan Buruk'a göndermeler geldi!

Süper Kupa'da zafer Fenerbahçe'nin. Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 ile geçerek kupanın sahibi olurken, maç sonu yapılan sosyal medya paylaşımı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.
Kapıyı kapatın.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
🪩 Başlıyoruz! pic.twitter.com/OyRvi3sblu
Fenerbahçe sosyal medyadan yaptığı ilk paylaşımda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un bir basın toplantısında söylediği sözleri kullanarak bir gönderi attı. Sarı lacivertliler ilk paylaşımında taraftarların hazır olmasını istedi.
😿 Kimse görmeden. pic.twitter.com/CluNIXV5MX— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
Sarı-lacivertli ekip bir diğer paylaşımında teknik direktör Okan Buruk'un tasvir edildiği bir animasyonda mağlubiyet sonrası Buruk'un kaçtığı ve ağladığı bir video paylaştı.
