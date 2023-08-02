SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray iç transferde de hız kesmiyor! Sarı-Kırmızılılar Caner Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray iç transferde de hız kesmiyor! Sarı-Kırmızılılar Caner Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

02.08.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adeta şov yapan Galatasaray, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada alt yapıdan yetişen genç oyuncu Caner Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar...

Son şampiyon Galatasaray'da transfer şov sürüyor. Icardi, Zaha, Bakambu ve birçok isim ile kadrosunu daha da güçlendiren Sarı-Kırmızılılar iç transfere yönelirken alt yapıdan yetişen genç oyuncu Caner Doğan ile de sözleşme imzaladı.

2 YILLIK İMZA

FsKdoVFWcAAHsNU

Daha önce oynanan hazırlık mücadelelerinde de A Takım ile forma şansı bulan Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray bu transferi sosyal medyadan da duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

caner-dogan-son-dakika

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Akademi futbolcumuz Caner Doğan ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

F2hK1ANXoAAB3RS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marcelo rakibini ayağını kırdı! Gözyaşları sel olduMarcelo rakibini ayağını kırdı! Gözyaşları sel oldu
Bonservisini bile açıkladılar! 'Cengiz Ünder Fenerbahçe'de'Bonservisini bile açıkladılar! 'Cengiz Ünder Fenerbahçe'de'
Samsunspor'a Juve'den transfer! Kente geldi...Samsunspor'a Juve'den transfer! Kente geldi...
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray Şampiyon yeni yıllık sezon son şampiyon yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!
Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

Açlıktan ölmüştü! İşte vegan fenomenin son paylaşımı

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

14 yıl boyunca her gün işkence gördü! “1000 kez tecavüze uğradım”

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.