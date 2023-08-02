Galatasaray iç transferde de hız kesmiyor! Sarı-Kırmızılılar Caner Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son şampiyon Galatasaray'da transfer şov sürüyor. Icardi, Zaha, Bakambu ve birçok isim ile kadrosunu daha da güçlendiren Sarı-Kırmızılılar iç transfere yönelirken alt yapıdan yetişen genç oyuncu Caner Doğan ile de sözleşme imzaladı.

2 YILLIK İMZA

Daha önce oynanan hazırlık mücadelelerinde de A Takım ile forma şansı bulan Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray bu transferi sosyal medyadan da duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Akademi futbolcumuz Caner Doğan ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.





