Galatasaray Icardi transferini bitirdi, anlaşma detayları ortaya çıktı! Arjantinli'nin ilk taksitini Fenerbahçe ödeyecek

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kazanılan bu zaferde en büyük paylardan birinin sahibi olan Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'den müjdeli haber geldi.

Transferi adeta yılan hikayesine dönen golcü oyuncu için Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, daha önce yaptığı açıklamada anlaşmaya yakın olduklarını ancak Suudilerin teklifinin kafa karıştırdığını söylemişti.

"GALATASARA İLE PSG EL SIKIŞTI"

Yaşanan tüm bu belirsizliklere Fransa'nın en ünlü gazetesi L'equipe nokta koyarken, Galatasaray ile PSG'nin Icardi için el sıktığını yazmış, Hull City ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise “Icardi’nin en kısa zamanda aramızda olmasını bekliyoruz. Başkanımız da, yöneticilerimiz de kesin kararlı. Bunun için çabalıyoruz” ifadeleriyle taraftarı heyecanlandırmıştı.

ERDEN TİMUR DUYURDU

Basın toplantısı yapan Erden Timur ise, "Belli bir aşama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. Bitti diyemeyiz ama belli bir aşamaya geldi. Teklif çok yüksekti. 30 milyon euro bonservis, 32 milyon euro maaş teklifleri falan verdiler. Geçtiğimiz senelere göre 2 2,5 katı artan bir fiyat var. FFP'de bir şey değişmiyor. Herkesin mutlu olacağı hem de FFP sorunları yaşamamız lazım. Icardi'de belli aşama kaydetti. Bizim rakamlarımıza gelirse olabilir." şeklinde konuştu.

'ICARDI GALATASARAY'DA'

Tüm bunlar yaşanırken, A Spor'un haberine göre, Mauro Icardi, yeniden Galatasaray'da olduğu aktarılırken, Arjantinli yıldızın antrenman planı için Okan Buruk ile görüşme gerçekleştireceği ve kampa katılma durumuna karar verileceği iddia edildi.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Icardi'nin Galatasaray'a bu hafta imza atacağı belirtilirken çok konuşulacak bambaşka bir iddia da gündemde. Buna göre; PSG'ye Icardi'nin bonservisi 2.5 milyon euro'dan 4 takstite 4 yılda ödeneceği, maaşı ise 4 milyon euro'yu garanti para olmak üzere imaj parası, sadakat bonusu ve gol ve asist bonuslarıyla toplam 8 milyon euro'yu bulacağı bildirildi.

İLK TAKSİDİ FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Icardi'nin yıllık ücreti için Dinçer Azaphan ve Eyüpspor Başkanı Murat Özakaya'nın sponsor olduğu, Eyüpspor'un Fenerbahçe'ye sattığı Umut Nayir'dan alacağı yaklaşık 2.5 milyon euro'luk bonservis bedelinin Icardi'nin ilk taksidinin bu şekilde ödeneceği de çok konuşulan iddialar arasında...