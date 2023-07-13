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Galatasaray, Icardi'ye kavuşuyor! Hem PSG hem de Arjantinli oyuncu ile anlaşma sağlandı

13.07.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Icardi transferinde sarı-kırmızılılar mutlu sona çok yakın. Suudi Arabistan'a transfer olmak istemeyen Arjantinli oyuncu için yeni gelişmeler yaşandı. Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Sarı-kırmızılılar Icardi'nin maaş problemini çözdü ve prensip olarak anlaşmaya vardı.

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Icardi ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu bugün İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Icardi'nin Galatasaray'dan yıllık 8 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor.

PSG'YE 10 MİLYON EURO

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Sarı-Kırmızılılar'ın PSG ile 10 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenilirken, bu parayı dört eşit taksitte ödeyeceği kaydedildi. Aslan, Arjantinli yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.


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Mauro Icardi galatasaray icardi

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