Galatasaray, Icardi'ye kavuşuyor! Hem PSG hem de Arjantinli oyuncu ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Sarı-kırmızılılar Icardi'nin maaş problemini çözdü ve prensip olarak anlaşmaya vardı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELEBİLİR

Icardi ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray'ın yıldız oyuncuyu bugün İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Icardi'nin Galatasaray'dan yıllık 8 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor.

PSG'YE 10 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar'ın PSG ile 10 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenilirken, bu parayı dört eşit taksitte ödeyeceği kaydedildi. Aslan, Arjantinli yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



