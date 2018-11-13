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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.11.2018 08:32 | Son Güncelleme

Ara transferde forvete takviye yapacak Galatasaray'a Başakşehir'de yedek kalan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un teklif edildiği ileri sürüldü.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer

Bafetimbi Gomis'in yerine yazın süre yetmediği için transfer yapamayan ve forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Emmanuel Adebayor'un ismi gündeme geldi.

Abdullah Avcı'nın son 3 maçta şans vermediği Togolu golcünün, sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ileri sürüldü.

Yönetimin, Adebayor'un ismini Fatih Terim'e sunduğu iddia edildi. 34 yaşındaki yıldız bu sezon Süper Lig'de 8 karşılaşmada şans bulurken 2 gol, 2 tane de asist üretti.

Tecrübeli oyuncunun, Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.92 boyundaki Adebayor için kararı teknik direktör Fatih Terim'in vermesi bekleniyor. (Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
emmanuel adebayor Galatasaray başakşehir

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
valla iyi sallandık taaa adanadan hissettik..
sallantıdan elimden telefon düştü
bu iğrenç vergi hırsızı sahtekar takım önce dolandırdığı futbolcuların parasını ödesin keh keh keh
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