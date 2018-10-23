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Galatasaray için Fabregas iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Cesc Fabregas, takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusuyla ilgilendiği iddia edildi.

Galatasaray için Fabregas iddiası

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İspanyol yıldızın peşinde. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Chelsea'de teknik direktör Sarri'nin gelişiyle kulübeden çıkamayan Cesc Fabregas.

Galatasaray, bu sezon Premier Lig'de süre alamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız oyuncuya devre arasında olmasa bile sezon sonunda bedava imza attırmanın peşinde. Feghouli ile yolların ayrılmasının ardından Cezayirli yıldızın aldığı maaş Fabregas'a verilecek. (SÖZCÜ)

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cesc fabregas chelsea Premier Lig İngiltere Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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