Galatasaray için Fabregas iddiası

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İspanyol yıldızın peşinde. Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Chelsea'de teknik direktör Sarri'nin gelişiyle kulübeden çıkamayan Cesc Fabregas.
Galatasaray, bu sezon Premier Lig'de süre alamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız oyuncuya devre arasında olmasa bile sezon sonunda bedava imza attırmanın peşinde. Feghouli ile yolların ayrılmasının ardından Cezayirli yıldızın aldığı maaş Fabregas'a verilecek. (SÖZCÜ)
Beşiktaş'ta büyük kriz! İpler kopuyor
Ve Ersun Yanal ortaya çıktı!
Karius için olay yaratan iddia!
Galatasaray'dan Bilyoner ile tarihi anlaşma
Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe mesajı kahkahaya boğdu
Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Aatıf Chahechouhe ile yollar ayrılıyor
Juventuslu Emre Can'da nodül tespit edildi
SERIE A | Frosinone 3 - 3 Empoli
Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Galatasaray'a teklif edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum