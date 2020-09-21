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Galatasaray için Khedira ihtimali doğdu

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.09.2020 07:35 | Son Güncelleme

Trasfer dönemi kapanmadan orta saha takviyesi yapabileceği konuşulan Galatasaray'da Sami Khedira isminin gündeme geldiği belirtildi.

Galatasaray için Khedira ihtimali doğdu

Galatasaray'ın Juventus tarafından gözden çıkarılan Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira'nın durumunu sorduğu iddia edildi.

İtalyan kaynaklarına yansıyan haberlere göre Galatasaray'ın Sami Khedira konusunda bilgi aldığı ortaya çıktı. Kulüpler düzeyinde veya oyuncunun menajeri ile iletişime geçilmediği kaydedilirken oyuncunun yüksek maliyetinde indirime gitmesine göre ilginin şekilleneceği belirtiliyor.

Sami Khedira uzun süredir Juventus kadrosunda sakatlığı nedeniyle istikrarsız bir görüntü çiziyordu. Kulübü Juventus'la sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan Khedira Almanya Milli Takımı'nın formasını 77 kez giymişyi.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 18 maça çıkarak 1 asist katkısında bulundu. (Sporx)

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