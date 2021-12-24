SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray için olay iddia: Para alamadıkları için oynamıyorlar

Galatasaray için olay iddia: Para alamadıkları için oynamıyorlar

24.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da arka arkaya alınan puan kayıplarının ardından dedikodular üst üste gelmeye başladı. Başarısız sonuçlar geldikçe oyuncular içten içe mutsuz olmaya başladı. Yönetim ile oyuncular arasına soğukluk girince sosyal medyada da dedikoduların arkası kesilmedi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi oyunculara yapılması gereken ödemeleri yapmadı. Ödeme alamayan oyuncular da oynamak için fazla çaba göstermiyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray için olay iddia: Para alamadıkları için oynamıyorlar

Son dakika: Galatasaray'da üst üste alınan puan kayıpları dedikodu kazananı kaynattı... Avrupa'da bambaşka bir oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular Süper Lig'de adeta sahada yok gibiler... Oyuncuların kötü performansının nedeninin kendilerine ödeme yapılmaması olduğu iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

PARA ALAMADIKLARI İÇİN OYNAMIYORLAR

Galatasaray'da kötü performansın nedeninin yapılması gereken ödemelerin henüz gerçeklememesi olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda para sorunu ilk defa olmuyor. Daha önce futbolcular yönetime protesto çekti, idmana çıkmadı, FIFA’ya şikayet etti. Hiç bir zaman ortaya, “paralarını almıyorlar, o yüzden oynamıyor” iddiası ortaya atılmadı. Bu kez medyada çıkan bu iddiaya Galatasaray yönetimi henüz bir yalanlama getirmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Mostafa Mohamed transfer FIFA'lık oldu!Mostafa Mohamed transfer FIFA'lık oldu!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Bakanlık duyurdu: Kur korumalı vadeli mevduatta limit olmayacak

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Fenerbahçe derken, Süper Lig devine gidiyor!

Fenerbahçe derken, Süper Lig devine gidiyor!

Galatasaray'dan Edin Visca harekatı

Galatasaray'dan Edin Visca harekatı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar!

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının spikeri herkesten özür diledi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının spikeri herkesten özür diledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.