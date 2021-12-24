Galatasaray için olay iddia: Para alamadıkları için oynamıyorlar

Son dakika: Galatasaray'da üst üste alınan puan kayıpları dedikodu kazananı kaynattı... Avrupa'da bambaşka bir oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular Süper Lig'de adeta sahada yok gibiler... Oyuncuların kötü performansının nedeninin kendilerine ödeme yapılmaması olduğu iddiası sosyal medyayı karıştırdı.

PARA ALAMADIKLARI İÇİN OYNAMIYORLAR

Galatasaray'da kötü performansın nedeninin yapılması gereken ödemelerin henüz gerçeklememesi olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılılarda para sorunu ilk defa olmuyor. Daha önce futbolcular yönetime protesto çekti, idmana çıkmadı, FIFA’ya şikayet etti. Hiç bir zaman ortaya, “paralarını almıyorlar, o yüzden oynamıyor” iddiası ortaya atılmadı. Bu kez medyada çıkan bu iddiaya Galatasaray yönetimi henüz bir yalanlama getirmedi.

