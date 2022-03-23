Galatasaray için transfer gerçeğini açıkladı! Teklif yapıldı mı?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 3 beraberlik, 5 galibiyet alarak dikkat çeken bir performans ortaya koyan Fraport TAV Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Fernando Martins hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI MI?

Sarı - kırmızılı takımdan teklif gelip gelmediğini açıklayan Başkan Çetin, "Fernando takımımıza çok çabuk uyum sağladı ve skora katkı yapıyor. Biz de Galatasaray iddiasını basından takip ettik. Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı için de transfer iddiaları var. Fakat bu futbolcularımızla ilgili bize gelen resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

Fernando Martins, bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 4 gol - 2 asist yaptı.

(Ajansspor)

