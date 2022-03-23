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Galatasaray için transfer gerçeğini açıkladı! Teklif yapıldı mı?

23.03.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Sarı - kırmızılıların Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Fernando Martins için teklif yaptığı iddia edilmişti. Antayaspor Başkanı Aziz Çetin, bu iddialar hakkında flaş bir açıklama yaptı ve transfer gerçeğini açıkladı. İşte haberin detayları...

Galatasaray için transfer gerçeğini açıkladı! Teklif yapıldı mı?
Fernando Martins

Fernando Martins

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Antalyaspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 3 beraberlik, 5 galibiyet alarak dikkat çeken bir performans ortaya koyan Fraport TAV Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Fernando Martins hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI MI?

Sarı - kırmızılı takımdan teklif gelip gelmediğini açıklayan Başkan Çetin, "Fernando takımımıza çok çabuk uyum sağladı ve skora katkı yapıyor. Biz de Galatasaray iddiasını basından takip ettik. Doğukan Sinik ve Bünyamin Balcı için de transfer iddiaları var. Fakat bu futbolcularımızla ilgili bize gelen resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

Fernando Martins, bu sezon Antalyaspor formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 4 gol - 2 asist yaptı.

(Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor
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