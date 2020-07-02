Galatasaray idmanında Muslera sürprizi

Galatasaray'da Çaykur Rizespor deplasmanında bacağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın gelecek yılın devre arasına kadar forma giymesi zor görünürken flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılıların yıldız file bekçisi bugünkü idmanda bir çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada, "Fernando Muslera, kaleci antrenörlerimiz eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Trabzonspor maçında oynama ihtimali zor görünen Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.
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