Galatasaray iki dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Sinan Engin canlı yayında transferleri duyurdu

Galatasaray yine kendinden söz ettirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un hücum ve savunmaya takviye yapacaklarını söylemesinin ardından gaza basan sarı-kırmızılı yönetim, iki transferi bitirme noktasına getirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Sinan Engin, Galatasaray'ın Milan Skriniar ile her konuda anlaşmaya vardığını söyledi. PSG ile görüşmelerin devam ettiğini ve pazarlıklarda sona gelindiğini aktardı.

FORVET KONUSUNDA DA İŞ TAMAM!

Sinan Engin, Galatasaray'ın Skriniar'dan sonra Georges Mikautadze ile de anlaştığını ve Lyon ile pazarlık masasında olduğunu aktardı. Sinan Engin, "Galatasaray, Skriniar ile anlaştı. Ama futbolcuyla anlaştı, kulüple değil. Birinci ağızdan öğrendim. Mikautadze de tamam. Onunla da anlaşıldı ama kulüplerle görüşme devam ediyor." dedi.