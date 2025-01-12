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Galatasaray iki dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Sinan Engin canlı yayında transferleri duyurdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.01.2025 08:18
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un transfer açıklamasının ardından gaza basan sarı-kırmızılılar, iki dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı.

Galatasaray iki dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı! Sinan Engin canlı yayında transferleri duyurdu
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray yine kendinden söz ettirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un hücum ve savunmaya takviye yapacaklarını söylemesinin ardından gaza basan sarı-kırmızılı yönetim, iki transferi bitirme noktasına getirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Beyaz TV'de açıklamalarda bulunan Sinan Engin, Galatasaray'ın Milan Skriniar ile her konuda anlaşmaya vardığını söyledi. PSG ile görüşmelerin devam ettiğini ve pazarlıklarda sona gelindiğini aktardı.

FORVET KONUSUNDA DA İŞ TAMAM!

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Sinan Engin, Galatasaray'ın Skriniar'dan sonra Georges Mikautadze ile de anlaştığını ve Lyon ile pazarlık masasında olduğunu aktardı. Sinan Engin, "Galatasaray, Skriniar ile anlaştı. Ama futbolcuyla anlaştı, kulüple değil. Birinci ağızdan öğrendim. Mikautadze de tamam. Onunla da anlaşıldı ama kulüplerle görüşme devam ediyor." dedi.

Galatasaray'ın olası bu iki transferi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Harika bir hamle, Galatasaray güçlenecek!
Sadece isim değil, performans da önemli.
Transferlerin detaylarını merak ediyorum.
Bu transferler takıma katkı sağlamaz.

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