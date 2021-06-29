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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile anlaşma sağladı

29.06.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Barış Alper Yılmaz'ın yeteneklerini, hocası İlker Püren anlattı. Püren, "Barış'la 1 yıl çalıştık. 28 maçta 11’de forma verdim. Onun tarzında bir Türk oyuncu yok. Hatta bu tarzda bir yabancı da yok. Henry'den daha iyi. Güçlü, hızlı, teknik, dar ve uzun alanda etkili. Bu transferde Fatih Terim çok ısrarcı oldu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile anlaşma sağladı

Genç ve yerli isimlere yatırım yaparak geleceğin kadrosunu şekillendirmeyi hedefleyen Galatasaray , son olarak Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın transferini açıklamaya hazırlanıyor. Skorer'de yer alan habere göre; Keçiören'in teknik patronu Püren, "Barış'la 1 yıl çalıştık. Ona 28 maçta ilk 11’de forma verdim. Geçen sezon başında kulüp yetkilileri bize oyuncuyu teslim etti. 'Bir bakalım, olmazsa kiralık veririz' denildi. Oyuncudaki potansiyeli görünce faydalandık" ifadelerini kullandı.

"HENRY'DEN DAHA İYİ"

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Barış Yılmaz tarzında bir Türk oyuncu olmadığını ileri süren Püren, "Hatta bu tarzda bir yabancı da yok. Fransız yıldız Thierry Henry'den daha iyi. Güçlü, hızlı, teknik, dar ve uzun alanda etkili. Saha bitti dediğiniz anda Barış için bitmemiştir ve saha Barış için yeni başlamıştır" diye konuştu.

"TÜM TAKIMLARDAN TEKLİF ALDI"

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İlker hoca, transferin detaylarıyla ilgili de bilgi verirken, "Barış'ın Galatasaray'a transferinde Fatih Terim çok ısrarcı oldu. Fatih hocanın bu isteği, Barış'ın Galatasaray'a gitmesinde etkili oldu. Çünkü Barış, Ümit Milli Takım 'a gidince, tüm takımların ilgisini çekmişti. Aklınıza gelebilecek tüm takımlardan teklif aldı. Kendisi, Galatasaray'ı özellikle seçti. Kerem, Oğulcan, Emre Akbaba gibi bir tercih yaptı" dedi.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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