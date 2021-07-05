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Galatasaray ile anlaşan Yarmolenko'ya eşi engel oldu

05.07.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Yarmolenko transferi için West Ham ve yıldız oyuncu ile anlaştığını ancak eşi Inna'nın bunu engellediği İngiliz basını tarafından iddia edildi.

Galatasaray ile anlaşan Yarmolenko'ya eşi engel oldu

İngilizlerin tabloid gazetelerinden The Sun, Yarmolenko için West Ham’ın Galatasaray’la her konuda anlaştığını ancak karşısına büyük bir engel çıktığını iddia etti. Gazetenin iddiasına göre West Ham Yarmolenko’dan kurtulmak istiyor.

GALATASARAY İLE ANLAŞMAYA VARDI

Yarmolenko Galatasaray’la anlaşmaya vardı. Ancak Instagram'da fenomen olan eşi Inna, Yarmolenko’nun Galatasaray’a transferini engelledi. Çünkü Londra’da yasamayı seven ve yıldız oyuncunun West Ham’da oynaması sayesinde dünyanın pek çok yerinden takipçi edinen Inna Yarmolenko, kocasının İngiltere’den çıkmasını engelledi.

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EŞİNİ İKNA ETMESİ GEREKİYOR

Daily Star’ın iddiasına göre West Ham’ın Yarmolenko ile yollarını ayırması için yıldız oyuncusunun öncelikle eşi Inna’yı ikna etmesi gerekiyor. Galatasaray'ın ise bu gelişmelerden sonra beklemeye geçtiği ifade edildi.

INNA YARMOLENKO FOTOĞRAFLARI

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