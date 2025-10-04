SPOR

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide gerginlik! İlk yarının sonlarında Victor Osimhen ile Emirhan Topçu birbirine girdi..

Süper Lig’in 8.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Maçın ilk yarısında siyah beyazlılar Tammy Abrahm’ın golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarının son anlarında taç çizgisi kenarında sinirler gerildi. Victor Osimhen ile Emirhan topçu bir pozisyonda birbirine girdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbide ilk yarı Tammy Abraham’ın golüyle 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile geçerken, devrenin sonlarına doğru kırmızı kartında etkisiyle sinirler iyice gerildi.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen ile Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Emirhan topçu taç çizgisi kenarında birbirine girdi.

SARI KART GÖRDÜLER!

İki oyuncu arasında gerginliğin ardından olay takım arkadaşlarının araya girmesi ile yatıştırıldı. Maçın hakemi Yasin Kol, İki oyuncuya da sarı kart göstererek cezalandırdı.

