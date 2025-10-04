Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbide gerginlik! İlk yarının sonlarında Victor Osimhen ile Emirhan Topçu birbirine girdi..

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbide ilk yarı Tammy Abraham’ın golüyle 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile geçerken, devrenin sonlarına doğru kırmızı kartında etkisiyle sinirler iyice gerildi.
Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen ile Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Emirhan topçu taç çizgisi kenarında birbirine girdi.
İki oyuncu arasında gerginliğin ardından olay takım arkadaşlarının araya girmesi ile yatıştırıldı. Maçın hakemi Yasin Kol, İki oyuncuya da sarı kart göstererek cezalandırdı.
