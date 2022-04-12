Galatasaray ile Dinamo Kiev, Ukrayna'daki çocuklara yardım için sahaya çıkıyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ile Dinamo Kiev arasındaki mücadelenin 14 Nisan Perşembe günü Nef Stadı'nda oynanacağı ve saat 17.00'de başlayacağı belirtildi. Mücadelenin GSTV'den de canlı yayınlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanacak karşılaşmaya UEFA da destek veriyor." ifadesi yer aldı.

Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 25 ile 100 lira arasında değiştiği duyuruldu. Biletlerin yarın saat 11.00'de www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacağı aktarıldı.

