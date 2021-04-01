Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk ve FETÖ gerilimi

Türk futbolunun iki devi arasında 1959 öncesi şampiyonluklar üzerinden başlayan tartışmada tansiyon giderek yükseldi. Fenerbahçe'nin Süper Lig öncesi şampiyonluklarını geri talep başvurularına başlamasına Galatasaray'dan tepki geldi. Karşılıklı yapılan açıklamalar giderek sertleşti.

FENERBAHÇE TV'DE SERT SÖZLER

Öğle saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun kulüp televizyonundan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sipahioğlu açıklamalarında, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerine yanıt verdi.

Sipahioğlu'nun özellikle "Türkiye Cumhuriyeti tek devlettir ve Fenerbahçe'nin yaptıkları ortadadır. Hangi kulübünse kimse kusura bakmasın cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bugün terör örgütü liderinin "onları himmetlerle ayağa kaldırmamız lazım" dediği ortadadır. Şampiyonluk posterlerinden kimleri çıkardıkları da ortadadır. " sözleri gündem yarattı.

GALATASARAY'DAN SERT YANIT

Fenerbahçe'nin açıklamalarına Galatasaray cephesinden ise Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. Günay, tartışmanın üslubuna giderek artırırken, "Üzücü nitelendirmelerle dolu bir program izledik. Türk sporunun bu noktalara gelmesi bizi üzmüştür. Biz münakaşaya girmek istemiyoruz ama mecbur bıraktılar. Kastettiği terör örgütüyle bağlantısı olanlar kimlermiş? Bizim hiçbir başkanımız bu terör örgütüyle bağlantılı değildir. Ali Koç'un başkan adaylığı döneminde yaptığı bir açıklamada 'O savcıları, polisleri ben mi kulübe üye yaptım? Ben mi onlarla halı saha maçı yaptım, tavla oynadım?' şeklindeki sözleri var." dedi