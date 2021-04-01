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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk ve FETÖ gerilimi

01.04.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarını istemesi üzerine Galatasaray ile başlayan tartışmada tansiyon giderek yükseldi. İki kulüp arasında, kulüp televizyonu ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan art arda açıklamalar gerilimi tırmandırdı. Son olarak Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşımda bulunurken, Fenerbahçe'den de tarihi bir çağrı geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk ve FETÖ gerilimi

Türk futbolunun iki devi arasında 1959 öncesi şampiyonluklar üzerinden başlayan tartışmada tansiyon giderek yükseldi. Fenerbahçe'nin Süper Lig öncesi şampiyonluklarını geri talep başvurularına başlamasına Galatasaray'dan tepki geldi. Karşılıklı yapılan açıklamalar giderek sertleşti.

FENERBAHÇE TV'DE SERT SÖZLER

Öğle saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun kulüp televizyonundan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sipahioğlu açıklamalarında, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerine yanıt verdi.

Sipahioğlu'nun özellikle "Türkiye Cumhuriyeti tek devlettir ve Fenerbahçe'nin yaptıkları ortadadır. Hangi kulübünse kimse kusura bakmasın cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bugün terör örgütü liderinin "onları himmetlerle ayağa kaldırmamız lazım" dediği ortadadır. Şampiyonluk posterlerinden kimleri çıkardıkları da ortadadır. " sözleri gündem yarattı.

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GALATASARAY'DAN SERT YANIT

Fenerbahçe'nin açıklamalarına Galatasaray cephesinden ise Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. Günay, tartışmanın üslubuna giderek artırırken, "Üzücü nitelendirmelerle dolu bir program izledik. Türk sporunun bu noktalara gelmesi bizi üzmüştür. Biz münakaşaya girmek istemiyoruz ama mecbur bıraktılar. Kastettiği terör örgütüyle bağlantısı olanlar kimlermiş? Bizim hiçbir başkanımız bu terör örgütüyle bağlantılı değildir. Ali Koç'un başkan adaylığı döneminde yaptığı bir açıklamada 'O savcıları, polisleri ben mi kulübe üye yaptım? Ben mi onlarla halı saha maçı yaptım, tavla oynadım?' şeklindeki sözleri var." dedi

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TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA DEVAM ETTİ

Peş peşe gelen açıklamaların ardından tartışma sosyal medya üzerinden devam etti.

FENERBAHÇE'DEN CANLI YAYIN TEKLİFİ

Fenerbahçe resmi Twitter hesabı üzerinden, "Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!" paylaşımında bulundu.

GALATASARAY'DAN ALİ KOÇ PAYLAŞIMI

Yükselen tansiyon Galatasaray'ın paylaşımı ile devam etti. Galatasaray resmi sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel bir televizyonda yaptığı açıklamayı paylaştı.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

AZİZ YILDIRIM'LI GÖNDERME

Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kongrede yaptığı bir konuşmadan kesit paylaştı.


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