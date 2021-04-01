Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk ve FETÖ gerilimi

Türk futbolunun iki devi arasında 1959 öncesi şampiyonluklar üzerinden başlayan tartışmada tansiyon giderek yükseldi. Fenerbahçe'nin Süper Lig öncesi şampiyonluklarını geri talep başvurularına başlamasına Galatasaray'dan tepki geldi. Karşılıklı yapılan açıklamalar giderek sertleşti.
Öğle saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Metin Sipahioğlu'nun kulüp televizyonundan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sipahioğlu açıklamalarında, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerine yanıt verdi.
Sipahioğlu'nun özellikle "Türkiye Cumhuriyeti tek devlettir ve Fenerbahçe'nin yaptıkları ortadadır. Hangi kulübünse kimse kusura bakmasın cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bugün terör örgütü liderinin "onları himmetlerle ayağa kaldırmamız lazım" dediği ortadadır. Şampiyonluk posterlerinden kimleri çıkardıkları da ortadadır. " sözleri gündem yarattı.
Fenerbahçe'nin açıklamalarına Galatasaray cephesinden ise Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. Günay, tartışmanın üslubuna giderek artırırken, "Üzücü nitelendirmelerle dolu bir program izledik. Türk sporunun bu noktalara gelmesi bizi üzmüştür. Biz münakaşaya girmek istemiyoruz ama mecbur bıraktılar. Kastettiği terör örgütüyle bağlantısı olanlar kimlermiş? Bizim hiçbir başkanımız bu terör örgütüyle bağlantılı değildir. Ali Koç'un başkan adaylığı döneminde yaptığı bir açıklamada 'O savcıları, polisleri ben mi kulübe üye yaptım? Ben mi onlarla halı saha maçı yaptım, tavla oynadım?' şeklindeki sözleri var." dedi
Peş peşe gelen açıklamaların ardından tartışma sosyal medya üzerinden devam etti.
Fenerbahçe resmi Twitter hesabı üzerinden, "Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir! İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!" paylaşımında bulundu.
Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 1, 2021
Yükselen tansiyon Galatasaray'ın paylaşımı ile devam etti. Galatasaray resmi sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel bir televizyonda yaptığı açıklamayı paylaştı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;
Alçak bir terör örgütü ile kulübümüzün adını sistematik bir şekilde ananlara ufak bir hatırlatma. ???? pic.twitter.com/ooMHP6ijBy— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 1, 2021
Galatasaray sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kongrede yaptığı bir konuşmadan kesit paylaştı.
2014'te farklı... 2018'de farklı... pic.twitter.com/EI20xNhxiy— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 1, 2021
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