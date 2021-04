Metin Sipahioğlu'ndan Galatasaray için olay sözler

"POSTERLERİMİZDEN FETÖ FİRARİSİ İSİMLERİ ÇIKARMAK ZORUNDA KALAN BİR KULÜP DEĞİLİZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in derbi sonrası yaptığı açıklamalara değinen Sipahioğlu, "Daha evvelki gündem özel programında Galatasaray Başkanını, Fenerbahçe ve devletimizi karşı karşıya getirmemesi konusunda çok ciddi bir şekilde uyarmıştık. Çünkü o açıklamalarında da aynı şeyi yapmaya çalışmıştı. Ona uyarı yapıp, hata diye geçivermiştik. Ama bir insan bir yönetim anlayışı aynı şeyi bir ay içinde üst üste iki defa yapıyorsa burada hata demek, hata olur. Burada bir kasıt görmek zorundayız. Buna misliyle cevap vermek zorundayız. Eğer Galatasaray gibi milyonları temsil eden kulübün başkanı, bir ay içinde iki defa Fenerbahçe ve devleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin devletini karşı karşıya getirmeye çalışıyorsa burada misliyle cevap vermek zorundayız. Önce Mustafa Cengiz’e şunu söyleyelim. Fenerbahçe Cumhuriyeti rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği üzere bir sevgi cumhuriyetidir. Milyonlarca kalbin birlikte atmasının sembolüdür, bir metafordur. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ise kuruluşundan bugüne devletine milletine Türkiye Cumhuriyetine bağlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ni tek gerçek olarak görmesi, böyle kabul etmesi, devleti için, milleti için, bu cumhuriyet için neler yaptığı ortadadır, bunları konuşmak lafı güzaftır. Bize gelen bu laflar karşısında maalesef bunları söylemek zorundayız. Bu laflar için lütfen kimse kusura bakmasın. Hangi kulübün ise cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, hangi kulüp için bugünün terör örgütü liderlerinin, zamanında bir cemaat liderinin 'onları dualarla himmetlerle ayağa kaldırmamız lazım, her şeyi yapmamız lazım' dediği ortadadır. Şampiyonluk posterlerimizden, şampiyonluk belgesellerimizden bugünün FETÖ firarisi isimleri çıkartmak zorunda kalan kulüp biz değiliz, Mustafa Cengiz. Fenerbahçe Spor Kulübü, namı diğer Fenerbahçe Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin her döneminde duruşu belli olan bir kulüptür. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti’dir. Bu bir metafordur. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, namı diğer Fenerbahçe Cumhuriyeti’nin her zaman duruşu ortadadır, bellidir. Tarihi de tertemiz bir şekilde yine ortadadır, bellidir. Tüm bunların yanında şunu da eklemek istiyorum. Bu tip metaforlar her kulüpte vardır. Ama bu metaforlar üzerinden ayrılıkçı bir şekilde milyonlarca taraftarı olan bir kulübü ayrılıkçı bir şekilde göstermeye çalışmak, devletle de karşı karşıya getirmeye çalışmak hakikaten; akılın yaşta değil başta olduğunun en büyük kanıtıdır" ifadelerini kullandı.